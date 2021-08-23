最近習近平發出「共同富裕」，矢志解決大陸貧富懸殊的政策引起廣泛的注意。德媒分析指出，中國近幾年的基尼係數雖然有所降低，但仍遠遠高於德國甚至於美國，中國財富不平等問題比西方國家嚴重得多。限制過高收入的倡議雖然在政治上很受歡迎，但在缺乏法治監督的社會，財富再分配很容易會演變成強取豪奪。而整治私營企業，人們對政治與經濟不安全感驟增，則可能影響長期以來的經濟發展模式。

《德國之聲》引述《商報》一篇題為《中國財富再分配是招險棋》的評論稱，中國共產黨總是喜歡強調，黨領導人民擺脫了貧困。但一個不爭的事實卻是，中國特色的社會主義也造成出了世界上最多的億萬富翁。40多年前，中國領導人鄧小平一句「讓一部分人先富起來」的號召，令中國經濟得以迅猛發展，但也造成了嚴重的貧富懸殊問題。

浙江經濟發展快速，被認為是建設共同富裕的最佳示範區。圖為今年7月大陸推動共同富裕概念，媒體到浙江省嘉善市姚莊鎮橫港村考察。（圖／新華社)

評論指出，中共高層的北戴河休假結束後，最高領導人習近平首次亮相就發出了財富再分配倡議的呼籲，「合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。」這足以顯示出，目前席捲大陸的整改狂潮並不會局限於高科技行業。

評論表示，過去幾個月來，在中國的政治討論中，與「一部分人先富起來」相比，「共同富裕」變得越來越重要。習近平強調，貧富懸殊不僅是個經濟問題，同時也是政治問題，甚至會威脅到黨的執政合法性。因為它會打破統治和被統治階層之間的默契，即以政治上的維穩來換取經濟上的富裕。

以反映貧富差距的基尼係數過去幾年在中國有所降低，但這項指標仍遠遠高於德國，甚至也高於制度上的對手美國。也就是說，中國的社會不平等問題要比西方資本主義國家嚴重得多。中國目前有1058名億萬富翁，數量為全球之冠，但同時卻有6億人口的月收入不足1000元人民幣”

評論寫道，有關限制過高收入的倡議，在政治層面上很有歡迎，但在一個缺乏法治監督的社會，財富再分配很容易就會演變成強取豪奪的場面。那些收入過高，政治上又不聽話的人，很有可能會率先受到懲治。

評論最後說，最近的企業整改浪潮，對於中國繁榮的私營經濟充滿了危險，政治和經濟方面的不安全感與日俱增，企業的盈利也會因此縮水。目前核心問題是，中共整治私營經濟的路線是為了清除亂象，過程中私營經濟是否會被趕盡殺絕而為中國長期以來的發展模式劃上句號？