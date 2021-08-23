針對民進黨指「國民黨消費八二三」，朱立倫辦公室今（23）晚反擊表示，國民黨年年紀念八二三砲戰，反觀民進黨不僅「有一年沒一年」的紀念，今年蔡英文總統竟索性前往施打未做三期實驗的高端疫苗，「63年前國民黨保衛台灣、63年後民進黨保衛高端」，不願正視八二三對中華民國的寶貴價值，坐實民進黨才是將八二三當作「選戰題材」的惡質政黨。

朱辦進一步提及，三年前的八二三紀念日，時值南部淹大水，前副總統陳建仁率家屬在金門變裝旅遊，引發社會譁然；民進黨高層談到八二三時，竟說那是「國民黨和共產黨在打仗，與台灣無關」。如今，蔡英文總統突然換個面貌出來呼喊「軍民一心」、「不分先來後到」，一手消費國民黨與全體軍民流血流汗的歷史，一手消滅國家認同與光榮記憶，隻字未提中華民國，只是再次凸顯民進黨扭曲的雙面手法，相信民眾都看在眼裡。

朱辦表示，今天一早由「中華民國中央軍事院校校友總會」舉辦的八二三砲戰勝利63週年紀念活動，回顧中華民國真正的歷史，場面莊嚴感動，而朱立倫則前往金門太武山軍人公墓、八二三戰史館緬懷致祭。於此同時，整天只見民進黨立委不斷集體嘲諷八二三，將家國情懷污衊為親共通敵，矮化國民黨人與國軍的犧牲奉獻，晚間才發新聞稿洗白「言行不一」，令人難以認同。

朱辦表示，民進黨治國無能、煽動兩岸對立，消滅中華民國歷史記憶又分化台灣內部的種種作為，不只消費八二三，更消費整個中華民國，陷台灣人民與區域盟友於戰爭風險之不義。對此，63年後的國民黨將持續挺身作戰，守護「中華民國、民主自由」，不會讓民進黨認知作戰，抹煞了軍民奮鬥保衛中華民國的歷史！