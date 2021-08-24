【2009 年衛星碰撞事件】

據Space.com報導，有一顆中國軍用衛星似乎被俄羅斯火箭撞毀正在解體當中，這可能是自2009年以來最嚴重的軌道碰撞事件。2009 年衛星碰撞事件，是第一起兩顆人造衛星在近地軌道的意外高速碰撞。兩顆衛星分別為美國銥衛星公司的銥星 33 號，以及俄羅斯太空部隊的宇宙 2251 衛星。這起事件發生在格林威治時間 2 月 10 日，位於西伯利亞的泰梅爾半島上空 789 公里的高度，而碰撞當下的速度更高達每小時四萬兩千公里，其中的宇宙 2251 衛星是俄羅斯的軍事通訊衛星，在 1993 年就已經進入太空，並在碰撞發生之前就已經停止運作多年，成為太空垃圾留在軌道中，而銥星 33 號則是負責商用衛星電話的衛星群一部分，在 1997 年進入太空，不同的是，碰撞事件發生時，它仍然在服務當中。

【中國衛星雲海一號02星】

而2021年的這起軌道碰撞事件表示，廢棄的航天器物件和其他廢棄物在地球軌道上的危險性越來越大，在軌道上的廢棄物多到會砸碎功能性設備，同時在地球上的科學家若要弄清楚地球軌道上發生了什麼事件也會變得異常困難。

根據哈佛天體物理學家、衛星追蹤者喬納森·麥克道爾的一項調查，中國衛星雲海一號02星可能在今年早些時候就撞上了一塊太空垃圾，該衛星是由中國航天科技集團有限公司所屬上海航天技術研究院研制的衛星，主要用於大氣海洋環境要素探測、空間環境探測、防災減災和科學試驗等領域。

【太空垃圾與衛星相撞事件頻繁】

根據麥克道爾在數據庫中找到的一個證據發現，火箭部分被標記了一個不尋常的數據：「太空垃圾與衛星相撞。」麥克道爾寫道：「這是一種新型證據，之前從未在其他衛星上看到過這樣的評論。」我們送入軌道的物體越多，類似碰撞發生的可能性就越大。

麥克道爾告訴Space.com：「碰撞與軌道上的物體數量成正比，也就是說，如果太空當中有10倍的衛星，這將會有100倍的碰撞機率，在最壞的情況下，只要有一次的碰撞事件就可能引發連鎖反應，導致指數級的一系列碰撞事件，這種現象被稱為『凱斯勒現象』，我們希望這永遠不要發生。」

圖片來源：min

資料來源：VICTOR TANGERMANN(2021AUG 18).SPACE JUNK REPORTEDLY SMASHED A CHINESE MILITARY SATELLITE. Futurism