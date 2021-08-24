(圖／新華社)

中國駐美國大使館23日在官網發布「新學年對在美中國留學人員的安全提醒」，內容除提醒加強防疫，並注意當地仇亞形勢，此外，還呼籲中國留學生「擔當時代重任」，稱每位留學生都代表著中國的形象，「展現當代中國青年積極向上的精神風貌，成為中美交流的友好使者」。

這份提醒首先表示，中國學生們遠離家鄉、遠離親人來美學習，對留學生活充滿美好期待的同時，也要對可能遇到各種困難做好充分的思想準備。

中國駐美國大使館指出，受Delta病毒株引發的新冠變異病毒影響，美國當前的新冠肺炎疫情依然嚴峻，請同學們遵守所在學校、社區的防疫要求，加強自我防護，避免或減少不必要外出、聚會和聚餐等活動，不到人群集中的場所，降低感染風險。

另外，中國駐美國大使館也說，希望同學們關注當地安全形勢，增強風險防範意識，確保人身、財產和出行安全。如遭遇仇亞等行為，請大家保持冷靜，避免與對方發生口角和肢體衝突，可報警或請求他人協助報警，並及時向校方、所在機構主管部門反映，要求依法依規公正處理，必要時，通過法律途徑維護自身合法權益。

中國大使館又稱，希望同學們厚植愛國之情，不忘留學初心，力踐報國之行，擔當時代重任，每位留學生都代表著中國的形象，大家要多融入校園生活，與各國同學廣交朋友，展現當代中國青年積極向上的精神風貌，成為中美交流的友好使者。