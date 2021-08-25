因美元回升，削弱黃金避險需求，提高持有黃金成本，進而拖累金價下跌，並失守1800美元，但目前市場等待聯準會(Fed)主席鮑爾於會議上表態，而限制跌幅；截至台北時間8月25日上午10點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌13美元，報每盎司1795.5美元。

9月白銀下跌0.189美元，報每盎司23.705美元。

10月白金下跌6.9美元，報每盎司1003.2美元。

9月鈀金上漲12.5美元，報每盎司2455美元。(商品行情網)