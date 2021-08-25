《商情》美元反彈 黃金亞洲電子盤失守1800美元 10:362021/08/25 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元回升，削弱黃金避險需求，提高持有黃金成本，進而拖累金價下跌，並失守1800美元，但目前市場等待聯準會(Fed)主席鮑爾於會議上表態，而限制跌幅；截至台北時間8月25日上午10點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌13美元，報每盎司1795.5美元。 9月白銀下跌0.189美元，報每盎司23.705美元。 10月白金下跌6.9美元，報每盎司1003.2美元。 9月鈀金上漲12.5美元，報每盎司2455美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤持高1800美元 《國際油價》倫敦油亞洲電子盤重返逾69美元 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》9月台指偕金融期開高 電子期開低 09:112021/08/25 財經 《商情》美元續疲 紐約期金守住1800美元 09:452021/08/25 財經 《晨間解盤》大區間劇烈震盪(倫元投顧提供) 07:462021/08/25 財經 電金發威 台股收復16,800點 04:102021/08/25 財經要聞 《商情》前景看好 鎳價易漲難跌 09:452021/08/25 財經 《商情》美元走軟 紐約期金重回1800美元 10:022021/08/24 財經 《美股掃瞄》疫苖行情發燒 標普500再創新高、那指首度攻克15000點 09:112021/08/25 財經 《電子零件》川湖控聯德控股侵權 勝訴 08:202021/08/25 財經 輝瑞BNT疫苗 獲美藥證 04:102021/08/25 財經要聞 MSCI董座喊話 陸股擺脫監管風暴 可望攻高 04:102021/08/25 全球財經 《國際油價》墨灣平台火災 原油期貨連2漲 09:452021/08/25 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 陽明貨櫃輪「YM TRAVEL」船員確診 原定航班將延誤 - 財經 搶便宜 8月高股息ETF股東激增 - 財經要聞 - 工商時報 解放軍演習連4天 3大海域禁航 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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