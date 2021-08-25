《商情》大連焦炭、焦煤續創歷史新高 15:252021/08/25 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠中國人民銀行行長表態將擴大對實體經濟支持，且下游鋼鐵生產前景復甦，料需求增強提振下，而煉鋼原料供應的擔憂擴大，推助大連焦炭、煉焦煤期貨續創歷史新高。 今(25)日焦炭近月期貨報每噸3656元人民幣，較前一日收盤漲近1.8%，而焦煤近月期貨持高在每噸2861.5元人民幣，較前一日收盤漲1.2%，二者均同步創歷史高價。(商品行情網) 《金融股》華南金H1總資產＆淨值雙創高 《國際社會》法國老人第3劑 擬10月底開打 #焦炭 #大連 #續創歷史新高 #近月期貨 #較前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》漢來美食決配息7元 賴宗成續任董座 12:522021/08/25 財經 《金融》新承作都更危老信託案件 華銀今年蓋新高 14:002021/08/25 財經 《國際經濟》CBI：英國8月零售銷售 近7年最大增幅 10:532021/08/25 財經 《半導體》台積電傳漲價 晶圓雙雄領軍續攻 10:192021/08/25 財經 《晨間解盤》大區間劇烈震盪(倫元投顧提供) 07:462021/08/25 財經 《商情》需求回溫 亞洲天膠續漲 10:192021/08/25 財經 《半導體》雍智首日填息達陣 H2旺季逐季看高 11:102021/08/25 財經 《商情》料供過於求 拖累大馬棕櫚油回落 09:452021/08/25 財經 《國際金融》路透調查：歐股將持平 年底前穩居歷史高點 15:422021/08/25 財經 《商情》競爭油品續強 大馬棕櫚油盤中跟漲 15:422021/08/25 財經 《基金》疫苗「劑」續燒 生醫股債、REITs百花齊放 10:362021/08/25 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 不怕客戶反彈？陸行之揭台積電錯估這件事 漲價補漏洞 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 英特爾超級電腦驚爆卡關 美出招預防尷尬場面 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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