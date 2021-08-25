受惠中國人民銀行行長表態將擴大對實體經濟支持，且下游鋼鐵生產前景復甦，料需求增強提振下，而煉鋼原料供應的擔憂擴大，推助大連焦炭、煉焦煤期貨續創歷史新高。

今(25)日焦炭近月期貨報每噸3656元人民幣，較前一日收盤漲近1.8%，而焦煤近月期貨持高在每噸2861.5元人民幣，較前一日收盤漲1.2%，二者均同步創歷史高價。(商品行情網)