受新冠疫情影響，許多新人的婚期從去年就一延再延，而在籌備中的新人也因婚期不定。數字科技（5287）旗下婚禮平台「Marry結婚吧」指出，站台詢問量明顯增加，較疫情前成長5成，加上中央指揮中心日前進一步解封，開放集會人數至室內80人、室外300人，低迷已久的婚禮市場有望重見曙光。

「Marry結婚吧」針對計畫成婚的新人進行調查指出，超過75％的新人希望能在未來一年內盡快完婚，其中有25％新人表示受不了婚期一再延宕，希望在符合目前防疫規範下，以10桌以下的小型婚宴或家宴形式，如期完成終身大事。

另外，有近40％的新人則期待疫情持續解封，將宴請桌數維持在原規劃(20桌以上)，並考慮選擇戶外婚禮形式，以開放且流通的大空間來符合防疫規範。

疫情下婚禮業者紛紛出奇招，推出「直播婚禮」、「儀式感婚禮」及「微型婚禮」等新婚宴形式，希望在疫情下幫助新人完成終身大事，同時兼顧防疫規範、保護賓客健康，不只話題性十足，也成了新人的另一選擇。

例如，典華集團推出婚禮直播方案，賓客在家線上觀禮並享用餐點、青青婚宴文創集團提供戶外儀式感婚宴選擇，以不脫口罩方式全程參與儀式，再於婚禮後帶走餐點；鼎豪飯店、唯愛庭園則透過大廳房小桌數，提供安全用餐間距，以滿足新人們的不同需求。而對於此類新婚宴形式，新人普遍可接受的費用預算落在賓客人均1500元以內最多、其次為賓客人均價位在1500～1800元之間。

調查發現，近8成新人期待先在線上搜尋店家資訊及服務內容，並透過文字、電話或視訊方式諮詢，最後再結合門市的實體體驗方式，著手準備婚禮相關規劃。「Marry結婚吧」表示，未來新人將更依賴網路進行婚禮規畫，「線上備婚」將可能成為市場主流。

此外，調查數據亦顯示，有6成以上的新人們在評估、選擇合作店家時，最重視是否能因應疫情警戒調整時間，同時又能保留優惠的「彈性延期」，其次則為符合政府疫情規範及衛生安全公告的「防疫措施」。「Marry結婚吧」建議，未來業者應提供更具彈性的服務內容，並且給予新人足夠的安心感，才有機會搶得這波後疫情下的婚禮市場商機。