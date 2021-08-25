俄羅斯總統普丁大手筆的向北德文斯克(Severodvinsk)、聖彼得堡(St. Petersburg)和阿穆爾河畔共青城(Komsomolsk-on-Amur)的造船廠，分別訂購2艘戰略彈道飛彈核潛艦、兩艘柴油動力潛艦，和兩艘巡防艦，這是俄國決定海軍艦隊現代化，現在的俄羅斯海軍處在數量不足與舊艦太多的困境。

防衛新聞(Defense News)報導，普丁表示，我們必須提升俄羅斯海軍的實力，發展海軍基地的基礎設施，並配上最先進的軍艦與武器。「一個有著強大主權的俄羅斯，需要一支強大而平衡的海軍。」

這並不容易，俄羅斯的地緣環境，使海軍無法集中一地，加上在前蘇聯時期，其中一個造艦基地位於烏克蘭，在2014 年與烏克蘭發生克里米亞衝突之後，克里姆林宮與西方關係跌至冷戰後的新低點，同時也讓俄羅斯認清，許多海軍技術必須挽回。

「北風之神」級，是俄羅斯第3代戰略彈道飛彈核潛艦，也就是颱風級的後繼者。(圖/navalnews)

基洛級柴電潛艦，是俄羅斯最暢銷的潛艦，俄羅斯海軍也相當倚重它。(圖/usni)

同時，2015年起，IS伊斯蘭國在中東肆虐，卻也給了俄羅斯海軍一個巨大的轉機，敘利亞提供俄羅斯東地中海幾座軍事基地，其中塔爾圖斯港(Tartus)租給俄羅斯，成俄羅斯目前擁有的海外海軍基地，而且地理位置良好，既可介入地中海，也可通過蘇伊士運河進入印度洋。

普京說：「我們將繼續在具有重要戰略意義的海域，展示我們俄羅斯國旗。」

2017年起，俄羅斯NPO-土星生產聯合體((NPO Saturn)完成船用燃氣渦輪機 M90FR的開發，成功安裝在新一代巡防艦戈爾什科夫海軍上將級，經過幾年的操作也證實性能良好，因此M90FR也將成為俄羅斯中型軍艦的動力來源。

普京表示：「俄國的許多武器系統是獨樹一幟的，在全世界上沒有類似的，有些軍艦在未來很長一段時間，仍然無與倫比。」