南韓國會一委員會周三投票建議修改一法案，將遏止谷歌和蘋果對軟體開發者強制收取程式內購買(in-app purchase)的佣金。此為全球主要經濟體的首次採取該相關行動。

蘋果和谷歌一直遭受批評，因為他們對於使用其應用商店的App開發人員，他們使用其專有的支付系統，要求收取高達30%的佣金。

蘋果周二曾發表聲明，認為該法案將讓購買數位產品的用戶，面臨詐欺風險，破壞其隱私保護。

谷歌的公共政策資深主管Wilson White表示，匆促的處理程序，沒有充分分析該項立法對南韓消費者和App開發商的影響。

然而專家表示，應用商店的營運商可以與開發者和其他公司一起合作，確保支付系統的安全。

根據南韓國會的記錄，該修正案將禁止應用商店運營商(例如蘋果和谷歌)以市場主導地位的優勢，強制地要求內容供應商(即App開發商)使用其支付系統，並「不恰當」地推遲在App市場上的行動內容審查或者剔除它們。