日前因大陸監管趨嚴緣故，中概股股價經歷一波血洗，素有女股神之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）因此大規模拋售中概股，然而如今大陸的科技股ADR漲勢再度回歸，京東ADR更大漲逾14%，伍德回頭大量買進16萬4889股的京東ADR。

大陸先前加強反壟斷監管力道，許多在美上市的大陸企業股價遭逢重挫，滴滴打車、阿里巴巴、騰訊等中概股湧現拋售潮，伍德旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）2月時尚有約8%的部位，在調整過後，8月僅剩下約0.18%。

《巴隆周刊》報導，伍德7月底時幾近完全拋售中概股，然隨著監管前景愈發明朗，投資人開始找時機進場，大陸科技股ADR周二早盤上漲，伍德認錯買進16萬4889股的京東ADR；該公司公布Q2獲利表現優於預期，周二香港交易股價大漲15%。

不僅是京東ADR，此前跌深的阿里巴巴ADR、騰訊等科技股也迎來大反彈；阿里巴巴ADR周二大漲逾6%、騰訊漲逾9%，而女股神大量買進的京東ADR則大漲逾14%。

中國人民銀行周一發表聲明表示，將繼續做好跨周期設計，確保貨幣政策的穩定，且將適度的貨幣增長，以支持經濟高質量的擴張；隨著消息一出，對中概股亦有著推波助瀾的效果，為這波反彈增添動能。

NatAlliance Securities 國際固定收益主管布倫納 (Andrew Brenner) 報告指出，亞股普遍回升，阿里巴巴強彈、大宗商品價格飆漲，以及新加坡鐵礦石隔夜一度漲約10%，這些都和這則聲明有著一定程度的關聯性。