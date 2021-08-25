晶圓代工市場產能持續緊繃，近期傳出晶圓代工二哥聯電調漲28奈米製程報價，以及大陸晶圓代工龍頭中芯國際為支援大陸半導體產業產能報價不斷調升，周三(25日)傳出全球晶圓代工龍頭台積電內部初步決定，將調漲明年晶圓代工報價，甚至中午還有消息傳出已通知客戶，將調漲代工價格20%，且立即生效。對此，資深半導體分析師陸行之在臉書指出，台積電終於要順應潮流，來彌補錯配與挽救毛利率。

陸行之表示，台積電終於要順應潮流，這次漲價要來彌補2020、2021年資本支出的錯配及挽救50%毛利率。他之前就覺得很奇怪，台積電在8吋晶圓廠有全球45~50%的市占率，12吋晶圓的成熟製程（90~10奈米)更有將近70%全球市占率，但從去年投入的172億美元，以及今年300億美元資本支出都是投入12吋晶圓的先進製程，加上一些先進封測及光罩設備投資，甚至透露部分12吋晶圓的成熟製程供過於求，結果造成全球半導體產業長料 (先進製程)、短料(8吋以及12吋的成熟製程)嚴重不平衡。

陸行之指出，台積電因為流失8吋以及12吋的成熟製程市占率，2021年上半年與去年同期相比，分別成長12%跟衰退3%，明顯低於同業的20~30%增長，所以2021年上半年營收成長，應該是低於中芯國際及世界先進30~35% 華虹半導體的50~55%。

至於台積電為何先前都不漲價，陸行之也回應，台積電可能認為晶圓代工是cost+ 行業，不應該隨著需求增加而提高報價，也不會隨著需求遞減而調低價格，但讓人覺得奇怪的是，為何先前都不投資成熟製程，等到同業追上並侵蝕部分市占率，甚至讓客戶短料面臨瓶頸，讓台積電先進製程長料卡住。陸行之甚至指出，台積電確實不太喜歡擴產成熟製程，所以這次台積電失算了，身為龍頭不應該嫌棄成熟製程訂單，否則只會流失市占率。

早在今年3月底就傳出，台積電總裁魏哲家就對客戶致信，從今年12月31日起暫停晶圓降價，為期共4個季度，主要由幾個特定客戶收到信件，台積電回應，不評論價格問題，也無法證實外傳信件。稍早時間，台積電28奈米製程在略為調漲後，下半年傳出將凍漲消息，台積電也曾強調，為維持客戶關係，不會輕易調漲報價。

據《工商》報導指出，市場傳出，台積電2022年全年調漲價格15～20％，先進製程2022年全年漲10％，將由明年第一季開始生效。業界人士消息指出，台積電評估台灣持續擴建5奈米及3奈米新廠，以及考量未來在國外的擴大投資等情況下，為了維持毛利率及股東報酬率等財務指標在長期成長趨勢，計畫明年起全面調漲晶圓代工價格。

據《經濟》報導，台積電今年已經取消價格折讓，並在日前在跟客戶討論明年訂單之際，就已經透露漲價代工費用，甚至傳出在今年第四季，將全線調漲，12奈米以下先進製程漲價10%，12奈米以上成熟型製程漲價20%，穩住毛利率50%大關挑戰。

甚至《自由時報》報導，原先業界對於漲價有不同版本，台積電卻在今日中午通知客戶，全線產品即日起漲價20%。

面對今天各方漲價傳聞，台積電都一貫回應，不評論價格動向。

台積電今年4月法說說明，面對5G以及高效能運算(HPC)龐大需求，先進製程及特殊製程需求高成長，今年資本支出從原本的250億至280億美元，調高至300億美元，3年投入資本支出1000億美元，也應付在美國亞利桑那州設廠、赴日建立材料研發中心，甚至評估德國設廠的可能性。

台積電面臨龐大資本支出，讓市場擔憂這會讓台積電獲利表現下滑，今年第二季合併營收約新台幣3721億5千萬元，稅後純益約新台幣1343億6千萬元，每股盈餘為新台幣5.18元。然而，毛利率來到50%，雖然台積電說明是受到匯損影響，並維持2021~2025年展望，美元營收年複合成長率 (CACG)達到10~15%。

摩根士丹利證券則是在6月中旬發布研究報告，指出台積電在5奈米製程後，資本支出強度會更高，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，恐怕失去摩爾定律以來的成本優勢，甚至未來3~5年台積電放著的錢可能是「死錢」（dead money）。

不過，台積電在7月法說堅稱，未來會持續維持毛利率在50%之上，魏哲家指出，今年半導體產業(不含記憶體)預估成長17%、晶圓代工產值成長20%，均較先前預估上調。台積電強調，本身營收維持不變，在先進製程及特殊製程技術先進製程需求仍強勁，預計2021年及2022年將維持產能緊繃。