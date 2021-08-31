一般認為在台積電上班薪水普遍高，是個令人稱羨的工作，不過真的如此嗎？一名職業軍人表示，目前薪水有4萬，日前面試上了台積電的副工程師，很猶豫不知道該不該去，不料有過來人揭背後真相勸退，直呼「超痛苦」。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，日前面試上了台積電F18A蝕刻設備副工程師，目前的工作是軍人，在軍中修飛機，工作穩定而且升遷也很順利，周休二日見紅就休，他認為台積電薪水多很多，而且不用做雜事，但缺點就是假比較少、一直在工作。他指出軍人薪水目前有4萬，之後會再往上升，至少有5萬，但有一堆煩人的瑣事，而且加班又沒錢，優點是假很多，因此很難取捨該不該去台積電，想詢問大家會如何選擇。

貼文一出引起廣大迴響，網友紛紛回應「不用做雜事？你說的台積電應該不是我想到的那個台積電」、「你確定台積電可以做到退休？」、「職業軍人退了就回不去」、「台積電環境很高壓」、「20年終身俸屌打」、「別入地獄啊」、「周休二日才是王道」。

網友分析，職業軍人退了就回不去，但台積電沒辦法保證你可以做多久，F18A設備副工程師剛開始薪水可能只有三萬多，而且工時長、高強度高壓，也是要做很多雜事，感覺還是軍人穩穩做20年領終身俸比較實在。

有一名自稱是F18A蝕刻製程工程師的過來人指出，他自己最近要「登出」了，奉勸原PO好好想想自己想要的是什麼，如果想要生活，最好還是不要進來，因為每天都至少9點左右才下班，等差不多三個月後，每天就會逼你上線，學一堆系統程式，運氣好的話，學長姐可能會教你，不好的話就得自己摸索「超痛苦…」。

此外，他還質疑「沒有雜事？你聽誰說的？等你做完routine job之後，就開始一連串的雜事了」。他認為軍中至少每天生活很規律，還可以好好鍛鍊身體，在台積電早八晚九或更晚，還要輪小夜（大夜），奉勸他想清楚，「別人說的都沒用，自己體會比較實在」。