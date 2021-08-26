金管會為推動上市櫃公司落實公司治理與企業社會責任，加強公司競爭力並提升企業價值，將於9月1日以視訊舉辦「第13屆台北公司治理論壇」，聚焦研討「董事會如何創造ESG管理績效」、「發展多元化永續商品」及「提高資訊透明度，促進永續經營」等3大主題。

金管會表示，此次論壇採取線上舉辦、網路報名方式，並邀請價值報告基金會執行長Janine Guillot，就「永續與企業價值：21世紀的公司治理」進行專題演講，與會人員透過專題演講、專題研討搭配案例分析，將更能進一步瞭解國際間公司治理發展趨勢。

同時，此次論壇亦安排3場專題研討，分別邀請中華公司治理協會理事長陳清祥、安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠、國泰金投資長程淑芬擔任主持人，並邀請相關機構及公會、金融機構及上市櫃公司高層參與進行座談。

金管會指出，此次專題研討將聚焦提升企業永續發展、並營造健全環境、社會及公司治理（ESG）生態體系，藉由了解國際間公司治理最新趨勢，透過對談與雙向交流，提升我國公司治理水準與國際接軌，盼深化上市櫃公司對公司治理認識。