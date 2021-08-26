台日會談明日登場。民進黨立院黨團書記長羅致政今日於記者會表示，自己明天也會出席，會談將聚焦在外交防衛政策，以及區域安全議題，但具體的內容，還未完全掌握，但明日會談結束後，將於民進黨部舉辦記者會一一說明。

羅致政指出，樂於看見台日兩國的執政黨，有安全對話的交流機制。明早將會與日方的一位參議員、一位眾議員舉行安全對話，實際對話內容，將在明日會後說明。

羅致政說，這場由黨部召集的國會議員對話，卻是台日關係的一種新的模式。作為執政黨，彼此有交流和對話，是一種新的進展，也期待未來能持續下去。

羅致政另表示，蔡總統過去在2017年承諾國防預算逐年增加，而2018年起逐年增加，每年都成長約2％，到了2021年，國防預算已經佔GDP 2.36％。

羅致政指出，國家預算規模有限，但蔡總統仍支持國防預算，使預算逐年成長，也希望國防預算能得到立院朝野政黨支持，並宣示台灣自我捍衛國家安全的決心。