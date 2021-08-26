日本首相菅義偉擔任執政黨自民黨總裁（黨主席）任期至9月30日，自民黨今天決定下任總裁選舉於9月17日公告、9月29日投開票；前政調會長岸田文雄有意參選，將再次挑戰菅義偉。

日本放送協會（NHK）報導，自由民主黨上午召開總裁選舉管理委員會，決定下任總裁選舉於9月17日公告、9月29日投開票，選舉時將納入黨員投票。上述選舉日程將在下午的總務會正式決定。

自民黨總裁選舉分為兩種投票，一是「國會議員票」，由黨內參議院與眾議院國會議員1人1票，本屆共383票；二是「黨員票」，由自民黨全國黨員與黨友投票，再依得票比例換算為與「國會議員票」同額的383張「黨員票」。兩種投票相加，總計共766票。

去年自民黨總裁選舉僅進行簡略型投票，只由國會議員和都道府縣地方黨部代表進行投票。總裁選舉管理委員會決定，今年方式將與去年不同，也將實施黨員暨黨友投票。

菅義偉已表態將參選連任總裁，去年總裁選舉輸給菅義偉的前自民黨政務調查會長岸田文雄，也決定將參選，再次挑戰菅義偉，預計將在今天下午正式對外說明。

除了岸田以外，政調會長下村博文與前總務大臣高市早苗都表態有意參選總裁。

菅義偉2020年9月14日贏得自民黨總裁選舉，並在同年9月16日獲國會參眾兩院指名，榮登首相大位。不過菅義偉本屆總裁任期只補滿前總裁安倍晉三請辭後到2021年9月的任期，因此一年後再度舉行自民黨總裁選舉。

另外，本屆眾議院議員任期至10月21日，外界關注菅義偉是否會提早解散國會進行眾議院大選。

讀賣新聞報導，因總裁選舉將在9月29日投票，眾議院大選將會落在10月以後。