英國金融管理局(FCA)周三公布一份文件指出，加密貨幣交易平台Binance無法獲得適當的監管，並且會對消費者帶來巨大的風險。

FCA在今年六月禁止Binance進行任何受監管的活動，並增加對該平台的幾項要求。

FCA周三進一步對Binance在英國的子公司Binance Markets提出更多要求。FCA指出，「根據該公司迄今為止的情況，FCA認為該公司無法得到有效的監督」，考慮到該公司為一全球性公司，尤其令人擔憂，該集團提供了複雜和高風險金融商品，對消費者構成重大風險。

Binance發言人回應，Binance Markets已經全面遵守監管單位要求，並繼續與FCA合作，解決任何存在未決的問題。

FCA指出，曾經兩次請求Binance提供更廣泛的全球業務模式和股票代幣(stock tokens)的資訊。FCA認為，該公司對於一些問題的回應方式，相當於拒絕提供資訊。

Binance在開曼群島註冊，並已縮減產品供應，表示將改善與監管單位的關係。由於擔心在洗錢活動中使用加密貨幣，以及消費者面臨的風險，全球幾個監管機構已對該加密貨幣交易所施加壓力。