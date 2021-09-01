智利央行周二宣布，考量通膨持續升高，以及新冠疫苗接種的迅速普及有助於這個全球最大銅生產國恢復經濟活動，該央行決定將基準利率從0.75%調升至1.5%。

智利央行上個月開始收緊貨幣激勵措施，將長期維持於0.5%的基準利率調升至0.75%，擺脫了自這場大流行病爆發和實施防疫封鎖措施以來的谷底。

該央行的決策委員會在公報中表示，出於「避免宏觀經濟持續失衡，進而導致更為持久的通膨升勢」之所需，委員會一致決定將基準利率提高1倍。

在外部因素方面，該央行強調全球經濟持續復甦，其舉措與其他幾個新興經濟體央行在應對通膨不斷升高的行動一致。

智利7月消費者物價指數（CPI）較6月上漲0.8%，創下2019年10月來新高，遠超出市場預期的月漲0.3%。與去年同期相比，CPI大漲4.5%，創下2016年3月來新高。智利統計局INE表示，儘管食品和非酒精飲料價格也大幅上漲，但物價揚升的主要原因還是運輸成本大漲，尤其是汽油價格。