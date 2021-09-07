中國8月貿易數據勝預期，刺激A股7日收高。上證指數收升1.5％，連升兩日。兩市成交合計人民幣（下同）1.4兆元，連續第34個交易日破兆元。

上證指數先跌後升，最多跌6點或0.19％，低見3615點，其後公布的外貿數據勝預期，股市止跌回升，最多升60點或1.66％，高見3681點，全日收市報3676點，升54點或1.51％，成交6588.68億元。

深指早盤最多跌63點或0.43％，低見14483點，最多升178點或1.22％，高見14724點，全日收報14702點，升156點或1.07％，成交7434.89億元。

滬深300指數報4992點，升59點或1.2％；創業板指數報3251點，升23點或0.72％。

各類股接近全線上升，煤炭股升逾4％；化工股升逾3％；有色金屬、石油、金融股升逾2％；鋼鐵、電力、水泥股升逾1％；房地產股走穩。

中國海關總署公布，以美元計價，中國8月出口年增長25.6％，進口升33.1％，均高於預期。