據官方數據顯示，沙烏地阿拉伯第二季經濟按年成長1.8%；然而該國的非石油產業則出現動力喪失。

沙國官方周一公布的數據，上修了此前1.5%經濟成長預測，也將非石油部門的成長，從先前的10.1%下修為8.4%。

在石油部門推進下，第二季經濟季增0.6%。

新冠疫情和創紀錄低油價，在去年帶給沙國沉重打擊。隨著病毒相關限制的鬆綁，疫苗接種普及，原油價格上漲，該國經濟今年彈升。

包括批發和零售交易、餐廳和飯店的部分GDP產值為年增16.9%，儘管增幅較第一季略微下跌。

凱投經濟(Capital Economics)表示，非石油產業的復甦在近幾個月失去動力；而石油產業則因產量增加而有所加強。

阿布達比商業銀行首席經濟學家Monica Malik表示，由沙國主權基金Public Investment Fund所帶領的一項國內投資計畫，預計將成為經濟成長的主要驅動力。