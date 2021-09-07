歐股周二早盤徘徊在歷史高點下方不遠，僅略微下跌。歐洲央行(ECB)預計本周稍晚舉行政策會議，開會前市場的謹慎，抵銷了德國電信因交易案而帶動的電信股上漲。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.60點或0.13%，為474.80點。歐股周一收盤在歷史高點的略低處。

媒體和公用事業股跌幅最大；電信股則穩健上揚0.8%。

德國電信(Deutsche Telekom)大漲2.5%。該公司與軟銀集團(Softbank)達成股票互換協定，增加其對美國電信商T-Mobile的持股。德國電信並且賣掉該公司在荷蘭子公司。

相關電信公司，瑞典的Tele2股價上漲1%；荷蘭皇家電信(KPN)上漲4%。

德國安聯(Allianz)跌0.5%。路透獨家揭露，德國金融監管單位可能已經出手調查該公司旗下美國基金去年的虧損事件。

個別股市漲跌不一。德股下跌0.16%；法國CAC指數漲0.02%；英國FTSE指數跌0.25%。