啟發投顧分析師楊基政表示，台股26日由指標股台積電領軍，試圖挑戰月線反壓，終場小漲21點，收在17066點，成交值3754億元。短線上多空即將短兵相接，台積電走勢極為關鍵，若能維持月線上整理，則台股挑戰反壓機會加大，反之則將出現震盪走勢，隨即面臨月、季線重壓區，台積電能否出現強攻對盤勢具穩定軍心效果。至於傳產股中鋼構短線急漲，帶動威致、彰源、燁輝等鋼鐵族群同步反彈，操作上短打即可。

此外，本周納入投資組合的智原，受惠矽智財（IP）及ASIC產品線穩定成長，上修今年營收目標，可望再攻。