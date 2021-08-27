26日晚間美股高位回落，道指收市跌192點，跌幅為0.54％，報35213點，納指跌0.6％。亞太股市27日早普遍向下，恒指2日累挫312點後，27日小幅低開。
香港信報報導，恒指27日低開78點，報25337。國企指數低開15點，報8922。科指低開不足1點，報6336。
個股方面，阿里巴巴低開0.9％報160.7港元。騰訊低開0.6％報469港元。創科實業平開報164.7港元。友邦低開0.7％報93.3港元。平保中期少賺16％，新業務價值跌11.7％，股價高開1％報62.65港元。
26日晚間美股高位回落，道指收市跌192點，跌幅為0.54％，報35213點，納指跌0.6％。亞太股市27日早普遍向下，恒指2日累挫312點後，27日小幅低開。
香港信報報導，恒指27日低開78點，報25337。國企指數低開15點，報8922。科指低開不足1點，報6336。
個股方面，阿里巴巴低開0.9％報160.7港元。騰訊低開0.6％報469港元。創科實業平開報164.7港元。友邦低開0.7％報93.3港元。平保中期少賺16％，新業務價值跌11.7％，股價高開1％報62.65港元。
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