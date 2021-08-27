三一東林(3609)每股配發現金股息1.5元，今(27)日為除息交易日，股價震盪上攻，盤中大漲3.8元至48元，達成一日填息。

三一東林原名東林，去年受到LED產業仍在低檔，公司營運虧損；2020年每股淨損0.19元；但三一東林董事會決議以資本公積發放現金股息1.5元，創下東林科技自2008年上興櫃以來，最高的現金配息紀錄。

三一東林上半年持續虧損；2021年上半年營收3.02億元，淨損557萬元，基本每股損失0.18元。

三一東林今年來轉型，積極經營德國頂級車供應鏈，7月營收7,160萬元，較去年同期成長68.47%；今年1至7月營收3.74億元，年成長率為40.76%，主要是增加汽車科技事業部的業績挹注。

以營收比重來看，7月三一東林的電子科技事業部營收5,223萬元，占比72.95%、汽車科技事業部營收1,937萬元，占比27.05%。今年前7個月，兩大業務部門營收分別為：電子科技事業部2億9835萬元，占比79.71；汽車科技事業部7,596萬元，占比20.29%。

東林科技7月股東常會將公司改名為「三一東林科技股份有限公司」，確定公司的主要業務分為電子科技事業部及汽車科技事業部。東林於今年4月中旬成立汽車科技事業部，公司營收開始逐月成長。