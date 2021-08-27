本土疫情逐漸趨緩，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠今宣布將重啟公投宣傳活動，首站將於9月4日在金門登場，預計立法院9月中旬開議前，先到東部進行公投宣講，發送文宣小物，未來也會安排到各縣市街頭宣講。為宣傳民眾黨公投主張「兩好兩壞」，特別推出藻礁永存口罩、毛巾、扇子、文件夾等精美文宣品，屆時將搭配街頭宣講發放，提供民眾免費索取。

珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四等四大公投案，原定於8月28日舉行投票，受到疫情影響，中選會宣告公投順延至12月18日舉行，隨著疫情漸漸趨緩降級，疫情指揮中心逐步鬆綁防疫管制措施，民眾黨宣布重啟公投系列宣傳活動。

蔡壁如指出，民眾黨參與公投不遺餘力，從去年的秋鬥遊行反萊豬、到街頭連署護藻礁，民眾黨走遍各地，串起基層民眾最真實的聲音，匯聚成民眾黨四項公投「兩好兩壞」立場。

針對藻礁公投議題，蔡壁如批評，蔡政府曾說過828公投之前要提出外推方案的環差分析，要用科學數據說服民眾，至今卻提不出來，形同欺騙全台民眾，三接外推後，會不會傷害藻礁、漂沙影響、風浪影響，民進黨政府始終都沒有說清楚。

蔡壁如說，未來將進行「公投環台走一回」，除了宣傳民眾黨核心價值，也要讓地方組織練兵，串起公民社會的力量，首站將於9月4日在金門舉行，後續將規畫周五及周末舉行宣講活動。

邱臣遠說，民進黨今年四月的民調顯示，62.8％不能接受蔡政府開放萊豬進口，且「非常不能接受」的就占了50.3％，比例相當高。另有高達90％民眾同意，美豬應明確標示有無含萊，顯然現階段做法，並無法滿足民眾對於食安把關的期待。

民眾黨主張「源頭管理」、「明白標示」，如今「非洲豬瘟」防線出現破口，去年蘇揆承諾的、從海關到廚房的「五項機制」破功，民眾黨將陸續啟動各地方說明會，讓公共議題可以被社會大眾廣泛討論。