《商情》供給緊 VCM現貨價創3個新高 15:252021/08/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因不可抗力因素，致VCM廠家停產，市場供應減少，推升現貨價格上漲，本周遠東區最新現貨報價1130美元/噸，單周2.3%，而東南亞現貨單周漲逾4%，報1145美元/噸，同步創三個月來新高。 據了解，由於7月發生中國和德國世紀洪災，造成原料氯乙烯VCM取得困難，發布不可抗力停產，以及Shintech及Westlake廠家，也受到雷擊和生產異常，致供給緊缺，進而推升相關原料價格看漲。(商品行情網) 《商情》下游買氣強 EDC價創歷史新高 《期貨》9月台指期開跌53點 電金虛弱 #世紀 #VCM #廠家 #停產 #現貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中爆首批BNT現貨「攔截」內幕：台積電跟我講的 11:502021/08/27 政治 《電子零件》南電營運看升至2023年 外資上看505元 11:102021/08/27 財經 《光電股》華興鎖定防疫商機 再攜2校打造抗菌設備 12:352021/08/27 財經 航運、半導體、塑膠、光電 四產業賺爆 上市櫃半年獲利近2兆 04:102021/08/27 財經要聞 人民幣中間價跌133個基點 全周淨投放1200億 10:292021/08/27 財經 陳時中親曝BNT來台內幕：感謝這些人 15:572021/08/27 生活 《集中市場》外資回頭 三大法人買超225.97億元 15:082021/08/27 財經 《鋼鐵股》中鋼股東會、除息下周登場 營運續看旺 10:532021/08/27 財經 近200萬劑 BNT疫苗下周抵台 12~18歲優先打 04:102021/08/27 財經要聞 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 09:122021/08/27 財經 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油收1周高點 10:022021/08/27 財經 財經熱門新聞 莫德納爆汙染疫苗流入亞洲 業界揭出包原因超扯 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 砍光中概股後 女股神認錯狂吃貨這檔：讚看好大陸 - 財經 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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