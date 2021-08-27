因不可抗力因素，致VCM廠家停產，市場供應減少，推升現貨價格上漲，本周遠東區最新現貨報價1130美元/噸，單周2.3%，而東南亞現貨單周漲逾4%，報1145美元/噸，同步創三個月來新高。

據了解，由於7月發生中國和德國世紀洪災，造成原料氯乙烯VCM取得困難，發布不可抗力停產，以及Shintech及Westlake廠家，也受到雷擊和生產異常，致供給緊缺，進而推升相關原料價格看漲。(商品行情網)