人事震撼彈！群益期董座孫天山遭解任 總座李文柱代行職務 15:342021/08/27 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群益期貨（6024）27日公告，26日董事會中法人股東改派董事代表人，董事長孫天山遭解任，公司將另行召開董事會推舉董事長，在推舉新任董事長前，暫由董事、總經理李文柱代行職務。 據悉，事出突然，群益期貨公司同仁對此都感到相當震驚，原定於9月14日將舉辦的法人說明會也暫時喊卡，將以人事異動案後續處理為重。 晶圓代工、ABF、車用電子、航運、玻璃… 五大漲價族群 多頭點火 《興櫃股》疫後進駐南西商圈 乾杯H2擬再展3～4店 #群益期 #孫天山 #職務 #群益期貨 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牛仔褲大廠如興董座涉違反證交法 今遭起訴 11:322021/08/27 社會 《觀光股》王品20分填息達陣 H2拚穩步復甦 10:022021/08/23 財經 513、517大停電懲處出爐 台電董、總座各記一大過 16:122021/08/27 財經 簡秀枝》席德進40週年冥誕活動開跑！ 09:022021/08/23 生活 軍備局少將索賄2800萬 辯駁2000萬燒了遭起訴 17:142021/08/26 社會 新科金曲歌王財務爆隱憂 蛋堡電話費三期沒繳原因曝 11:562021/08/23 娛樂 消防員遭扣危險加給 中市府：因非在第一現場執勤 19:242021/08/26 社會 台股站穩半年線 挑戰M頭頸壓 16:412021/08/25 財經 台積電回神領軍 台股強彈半年線 16:102021/08/23 財經 《新竹生活》記錄創意滿點抗疫故事 20:542021/08/26 寶島 防疫到位 福松彩券行受青睞 04:102021/08/25 財經焦點 財經熱門新聞 莫德納爆汙染疫苗流入亞洲 業界揭出包原因超扯 - 財經 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 砍光中概股後 女股神認錯狂吃貨這檔：讚看好大陸 - 財經 繞過拜登 華爾街尋求與中方對話 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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