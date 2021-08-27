群益期貨（6024）27日公告，26日董事會中法人股東改派董事代表人，董事長孫天山遭解任，公司將另行召開董事會推舉董事長，在推舉新任董事長前，暫由董事、總經理李文柱代行職務。

據悉，事出突然，群益期貨公司同仁對此都感到相當震驚，原定於9月14日將舉辦的法人說明會也暫時喊卡，將以人事異動案後續處理為重。