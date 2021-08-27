岱宇(1598)今日舉行股東會，下半年步入傳統旺季有助於推升整體營運動能，目前旗下各品牌整體接單保持良好動能，不過，整體出貨仍需密切觀察全球缺櫃是否影響訂單遞延。
岱宇今年決議啟動台中大甲新廠擴增橢圓機產品產能計畫、以及美國瓊斯伯勒地區擴建倉儲及客服中心，皆於今年第三季起進行動土開工建置，有望於明年第三季步入傳統旺季前投入集團營運使用。
岱宇持續看好家用健身器材訂單隨著SOLE、XTERRA品牌等主要客戶保持良好下單力道而同步維持高水準表現，以及SPIRIT品牌隨著歐、美地區健身房陸續重啟營業，有助於增添商用健身器材汰換需求上升，皆有望創造未來整體營運逐季走升的表現。
岱宇股東會通過並承認2020年度營業報告書，2020年全年合併營收達新台幣131.24億元、稅後淨利歸屬母公司業主13.21億元、每股稅後盈餘(EPS)達11.69元。
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