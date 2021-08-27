多位聯準會（Fed）鷹派大老表態，傾向於9月召開聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布開始減碼QE，而全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）首席投資總監 Greg Jensen 也表示，Fed縮減購債（QE）的速度可能比市場預期還要快，而且升息時間也可能提前。

Greg Jensen周四（26日）接受美媒專訪時提到，美國通膨高於Fed 的目標，若不採取行動，通膨會持續加速。

Jensen指出，Fed推出寬鬆貨幣政策，在經濟強勁成長之下，為投資者提供了機會。橋水看好現金流量隨著經濟變化的公司股票，月初發布的13F文件，橋水在第二季度加碼可口可樂、沃爾瑪和嬌生等公司股票。

「決策者的說法，往往是投資人套利最好的機會。」他認為，相對於名義GDP的高成長，Fed給的低利率令人難以置信。

Fed官員強調，delta變種病毒造成風險飆升，可能影響後疫情時期經濟復甦腳步，並改變其減碼購債的意願。

儘管多位Fed 官員本周發表鷹派看法，主張聯準會應開始縮減購債規模，但相較之下，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）更有耐心，他將於周五全球央行年會視訊研討會上發表對政策前景的看法。

高盛先前預測，鮑爾將於9月發布減少購債預警，並於11月正式宣布；然而鮑爾為避免市場恐慌，對縮減購債時間相對謹慎。