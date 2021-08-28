聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天指出，美國經濟正走在回歸強健就業市場的軌道上，但強調不急於因應暫時性通膨壓力而調高基準放貸利率。

法新社報導，鮑爾在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行總裁年會發表演說表示，聯準會可能今年底前開始撤回刺激措施，但他未提供任何計劃如何縮減大規模購債的相關細節。

鮑爾強調，美國央行還不會調升基準放貸利率，也不會對暫時性通膨壓力做出反應。

在這場外界高度矚目的演說中，鮑爾指出，雖受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株肆虐影響，經濟已持續復甦並展現就業強勁成長力道。

美國7月通膨年增率高達4.2%，但鮑爾表示，諸如二手車價格飆漲等暫時性通膨壓力減輕，通膨年增率可能下滑。

他提出警告，為了因應暫時性通膨壓力的做法，「有可能弊多於利」。

鮑爾警告：「時機不當的政策可能會減緩企業聘僱和其他經濟活動，並導致通膨低於預期。」他還說，就業市場已持續恢復生氣，犯下「這樣的錯誤尤其可能造成傷害」。

鮑爾表示，儘管有任何逐步縮減購債之舉，仍會有大量刺激維持下去。「今年開始減緩收購資產步調，可能是適當的」。（譯者：徐睿承）1100828