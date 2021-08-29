政府今年將推出五倍券。圖為去年三倍券。(示意圖／資料照)

22縣市五倍券振興優惠懶人包。(製圖/陳友齡)

政院推出的振興五倍券，將於9月下旬進行預約登記，並於10月開放領取，各縣市絞盡腦汁紛紛提出加碼政策，有縣市已直接宣布發放現金。至於北市最新的振興方案為何，副市長黃珊珊日前在臉書透露，行政院公布了五倍券的方法時程和方式，台北市也會配合五倍券推出相關的計畫，但有兩個大目標。

黃珊珊27日在臉書貼文指出，除了防疫的工作按照穩健的步調進行之外，已經開始思考後續的規劃，行政院公布了五倍券的方法時程和方式，台北市也會配合五倍券推出相關的計畫，但有兩大個目標，首先，必須採用台北市現有的數位機制，另一個目標就是把大家的錢留在台北市花用，透過電子支付的方式，就不用侷限在紙本面額是200還是1000元，想用多少就用多少。

關於進度部分，黃珊珊進一步指出，針對困難產業也會有新的紓困方案，如果民眾有數位落差，也會提供必要的協助，相關的預算預計在30日這一周就會送到市議會審議，會努力爭取議會支持，詳細的振興補助方案，也會盡快公布，大家可以敬請期待。

對此，有網友則是留言建議，「真心建議台北市府的紓困加碼方案，可考慮採行：身份證+電子帳戶+台北雲+悠遊卡，一起整合」。