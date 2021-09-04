長榮航空三名機師出現「突破性感染」，其中一名機師的小孩也確診，為嚴防Delta病毒入侵台灣，疫情指揮官陳時中宣布，即日起自9月9日，桃園市升級二級加強警戒。對於行政院規畫10月推出五倍券等振興措施，對此，民眾黨立委高虹安表示，振興券鼓勵消費前提是，國內疫情達到一定控制，且疫苗施打率達一定數字，如今疫情出現變化，對於大幅度振興經濟恐造成疫情破口，政府必須要衡量輕重。

高虹安指出，政府防疫紓困振興有一定的順序跟重要性，8400億元紓困振興特別預算就是先用於防疫再紓困，當疫情達到控制階段再進行振興，現在看到疑似Delta病毒入侵台灣爆發疫情，行政院應該思考是否在10月按照規畫推出振興措施。

高虹安說，啟動振興措施鼓勵消費，前提是國內疫情達到控制程度，像是疫苗施覆蓋率至今未達5成，若啟動大幅度振興經濟，可能有疫情破口造成危害，政府還是要權衡輕重。

受到疫情影響，旅遊、八大行業、餐飲業受到重創，甚至部分行業至今尚未開放恢復營業，在這樣情況下如何迎接將到來的振興。

高虹安強調，政府若要啟動振興措施，最重要前提是疫苗覆蓋率大幅提升，達到群體保護力，同時搭配嚴加邊境管控，這樣才可能達到振興效果。