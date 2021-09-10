行政院公布振興五倍券方案，預計十月八日正式使用券，各縣市紛提出加碼方案，但台中市至今未公布彩蛋，對此，立法院副院長蔡其昌10日表示，中央都宣布五倍券使用時間了，大家對五倍券不分藍綠共同的支持，「台中市不需要搞神祕啦！」讓商機早點準備搶商機。

台中市府以搭配台中購物節方案，釋出頭獎是一棟精品級豪宅，其他配套施還未公開彩蛋，相較其他縣市都陸續公布加碼大獎與優惠，台中市長盧秀燕在議會答詢時表示，市府振興配套措施正進行最後調整，定案後將盡速公布，「把餅做大」達到吸金引資、振興經濟的效果。

台中五倍券加碼遲未公布 蔡其昌：不需要搞神祕

蔡其昌今日出席2021 Model APEC 專題講座時受訪表示，台中市的相關五倍券配套至今祕而不宣，列為最高機密，很多行業都抱怨都規畫配套很匆促。

他強調，市政府、地方政府要加碼，這是好事，表示大家都對於五倍券，不分藍綠共同的支持，「但是不需要搞神祕啦！」每一個商家可能為吸引五倍券，想提早規畫商機，做好搶錢準備競相加碼，如果不及早公布方案，讓店家因應，憂心五倍券發揮利益可能會被打折，

「這種事情愈早公布愈好」，蔡其昌說，不需要神神祕祕，好像故弄玄虛，這樣做大可不必，就是及早規畫，如果規畫來不及，也要讓市民知道。

蔡其昌質疑台中市府，「你的團隊如果規畫來不及，也要找一個時間來公布都可以」，但不要現在講的好像很大，但很大是什麼又講不出所以然，政策的不確定性，讓大家恐慌或者擔憂，甚至相關商機的這些準備要來不及。

他肯定地方政府應該要加碼，來配合中央的五倍券使用，但應該及早公布，沒有什麼神祕感，振興經濟難道怕人知？