政府即將推出振興五倍券，電器及3C產品通路燦坤(2430)搶攻商機，燦坤宣布與悠遊卡聯手，推出五倍券綁定台北敬老／愛心卡可享優惠的活動。

燦坤今年上半年受惠電器及3C產品熱銷以及持續開出新店舖挹注動能，加上近年調整體質，營運大幅成長，上半年營收112.59億元，年增22.77%；淨利年增1.68倍達3.36億元，每股淨利為2.02元。8月自結營收17.08億元，年減6.62%，前8月自結營收151.33億元，年增15.54%。

悠遊卡公司與燦坤為使長輩更方便使用振興五倍券，提供獨家優惠，聯手推出回饋北市長輩的超值方案，使用台北敬老／愛心卡綁定振興五倍券，即可將電動牙刷、血氧機、血壓計等健康照護用品，以最低1折帶回家。

燦坤表示，以振興五倍券綁定台北敬老／愛心卡，並於10月8日至12月31日期間，至燦坤指定台北30家門市，即可享精選商品激省價三選一，限量一萬名，包含德國百靈Oral-B活力亮潔電動牙刷組，搭配兩入刷頭原價2,409元，燦坤獨家299元。