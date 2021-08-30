聯合國國際原子能總署（IAEA）在27日公布的年度報告中說，北韓似已重啟各界普遍認為用於製造核武原料鈽的核子反應爐。

路透社報導，檢查人員2009年遭平壤驅逐後，IAEA 即無法派員進入北韓，之後北韓持續推進核武計畫，隨即恢復核子試爆，上次核試爆是在2017年。

目前IAEA主要是透過衛星影像遠端監控北韓。

27日這份報告提及寧邊（Yongbyon）5兆瓦的反應爐：「2018年12月初到2021年7月初之間沒有反應爐運作跡象。不過自2021年7月初以來，一直有冷卻水排放等跡象，這與反應爐運轉跡象一致。」

IAEA每年都會在成員國開會前發布報告，並在網路發表，不另行宣布。這份報告註明的日期是8月27日。

IAEA 6月間表示，寧邊可能在進行再處理作業，從用過的反應爐燃料中分離出可用於核武的鈽。27日這份報告說，6月那個看似是加工的作業從2月中進行至7月初，持續了5個月，暗示了處理的是完整一批廢棄燃料，因為一般廢料處理或保養所需時間較短。

27日這份報告說：「5兆瓦反應爐運轉以及放射化學（加工）實驗室（Radiochemical (reprocessing) Laboratory）的新跡象讓人憂心。」

報告還說，有跡象顯示，寧邊一座疑似為鈾濃縮的工廠「已有段時間」沒有運轉，平山（Pyongsan）的鈾礦與工廠也有採礦與濃縮活動跡象。

「華爾街日報」指出，事態發展為美國總統拜登的外交政策議程增添新挑戰；美國目前正為撤軍導致阿富汗淪陷塔利班後的局勢、試圖重啟2015年伊朗核協議等疲於奔命。

國際原子能總署認為反應爐運轉以及放射化學（加工）實驗室的新動態儼然「大麻煩」，也明顯違反聯合國安理會的相關決議。

拜登政府一名高層聲稱，美方也認為國際原子能總署這項發現是棘手事務，「報告凸顯亟需展開對話與外交工作，以促成朝鮮半島非核化」。

然而一些美國前朝官員認為，尋求與北韓談判對拜登而言，急迫性似乎不若恢復伊朗核協議、處理撤軍後導致阿富汗淪陷的後續難題及與俄羅斯持續討論軍控。

前國務院官員、現華府智庫「史汀生研究中心」研究員韋特（Joel Wit）說：「寧邊的活動顯示北韓核武計畫不容忽視，拜登政府需將其擺在一個更高的優先順序。」

前洛薩拉摩斯國家實驗所（LANL）所長、北韓核武計劃專家赫克爾（Siegfried Hecker）估計，北韓可能已有20到60枚使用鈽和高濃縮鈾的核武器。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏、陳亦偉）1100830