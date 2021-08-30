國防部明年作業維持費創新高，將達1069億。民進黨立院黨團書記長羅致政今日於記者會上表示，這是絕對必要的預算經費，會全力支持。

羅致政指出，作業維持費是必要的，除了武器裝備須維持外，對岸對於軍事騷擾增加，台灣就得要消耗更多的軍備維持費用、提高武器妥善率。比方說，只要對岸軍機出動，台灣就得將軍機升空，有所回應，這都會增加作業維持費。

羅致政說，作業維持費是用多少花多少，沒辦法節省，會支持國防部的預算，但最重要的，原本的戰備訓練不會因此受影響。