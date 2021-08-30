今年1至4月，大陸教育部針對中小學生提出「五項管理」，包括手機、睡眠、讀物、作業、體質方面作出規定。今（30日）大陸教育部召開記者會，會上表示，大陸絕大多數省份「五項管理」取得了階段性成效。

在手機管理方面，97％的學生表示學校對帶手機入校園進行了管理，絕大多數地區和學校基本做到了在校期間學生手機的有效管控。

但在睡眠方面仍需加強，問卷顯示，38％的中小學生就寢時間晚於規定要求，67％的中小學生睡眠時間不達標。

作業負擔方面則仍偏重，問卷顯示，22％的小學一、二年級學生反映有書面家庭作業，17％的中小學生書面作業總量超標。部分學校仍有教師用手機安排作業情況；部分教師未履行作業全批、全改職責，老師部分批改、學生互批互改、學生自批自改、家長批改作業情況仍存在。

此外，大陸教育部推行的「雙減」政策規定，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日和寒暑假組織學科類培訓，近期大陸社會上有人擔心「一對一」家教會因此盛行，學科培訓會因此轉向家庭、網上。對此，大陸教育部回應，下一步將研擬針對性措施，來指導各地進行科學的鑑別，對發現的違規問題會進行認真查處，對於線上的學科類培訓，大陸教育部會進行常態化的「網上巡查」，一旦發現有違規的行為，也會進行堅決的查處。