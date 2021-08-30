關懷殉職警察遺眷 高院法官郭豫珍捐畫展所得420萬

署長陳家欽強調對於執勤過程中奮勇犧牲的同仁，警政署一定會提供最大的照顧與協助。（圖／警政署提供）

高等法院法官郭豫珍於4、5月間在國泰世華藝術中心舉辦《藍色覺思》公義畫展，且有感於執勤受害警察遺眷的孤苦失依，30日捐出畫展所得台幣420萬元。由警政署擬訂計畫，逐年發給慰問金，表達對這些殉職警察的感念及其遺眷的關懷。

警政署今上午10時30分在忠誠樓2樓貴賓室舉行「藍色覺思」公義畫展所得捐贈儀式，署長陳家欽代表接受捐贈，並頒發感謝狀。對於郭法官及響應畫展活動之捐款者，以實際行動支持警察，關懷遭受暴力殉職之員警家庭，深表謝意，並表示會將該筆捐款設立專戶管理，研訂相關申請規定後函請全國警察機關轉知符合資格遺族提出申請。

郭豫珍師承中華民國油畫學會理事長楊永福及臺南市美術館董事長蘇憲法兩位油畫名家。3年前為圓夢，與夫婿監察院副秘書長劉文仕，雙雙以法學博士學歷，報考師大美術研究所，分別錄取美術創作組及藝術行政組榜首，又都榮獲優秀研究生獎學金，今年取得藝術學碩士。

郭豫珍因感於去年殉職的年輕警察，映照著心情悲碎的父母，想到很多犯罪被害人個案，一開始社會充滿關懷激情，但隨著時間流逝，正義逐漸模糊，他們的事蹟也慢慢被遺忘，留下的是孤苦的雙親、失依的子女。因此，郭豫珍發願要藉著調色盤與油彩，將售畫所得捐給警政署公益專戶，義助這些家庭。本次畫展藏家收藏，畫價622萬元，扣除必要費用，捐出66％，410萬元；畫冊扣除印刷費捐出10萬元，總計捐贈420萬元。

陳家欽強調對於執勤過程中奮勇犧牲的同仁，警政署一定會提供最大的照顧與協助，也感謝社會各界的支持，成為全國警察團隊及警眷堅強的後盾，警政署將持續強化員警之執勤安全，讓警察同仁能安心地為治安工作打拼。