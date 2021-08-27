【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】每年的夏秋兩季，中國大陸的草原風光吸引許多人前往親眼見證。無垠的翠綠海洋，在廣大的地平線上隨著風輕輕擺動，可以選擇騎馬在草原上漫步，或是由專人帶領在馬背奔馳，感受與都市旅遊截然不同的戶外活動，以下列舉海旅會推薦的大陸草原景點，壯遊美麗驚奇的地球風景。

四川-川西高寒草原

川西高寒草原的腹地非常廣大，位處四川甘孜州中部，橫跨了理塘、甘孜、新龍、白玉、巴塘草原為核心，主要以高山草甸為主，整個面積達七萬平方公里之大。由於這裡的海拔介於3800~4500公尺之間，平坦的草原中林立著山丘，在夏季受印度洋的暖濕氣流而讓水氣充足，草場也因此得以豐美，棲息於此的氂牛體型也就格外碩大。

在這裡旅遊的另一特色在於可以欣賞康巴藏族的民俗文化，藏族在這裡世代繁衍數百年之久，喜愛載歌載舞，旅客能有機會在欣賞壯美的草原景色之餘，聆聽到盛情歡迎的康定情歌。

▲川西高寒草原平坦寬闊。 圖：Shutterstock／來源

青海-祁連山草原

位於甘肅與青海兩省的祁連山，山下有一大片水草豐美的草原，在過往曾是良好的牧場之一。清晰的天空與飄過的朵朵浮雲，隨便一個角度都可以是絕佳的寫生地點，即使是夏季，遠處的祁連山仍是銀裝素裹，但近處的黃澄澄油菜花碧波萬頃、閃閃發亮，點綴其中的家畜各自覓食，猶如絕佳的風景畫，親眼看過便烙下難忘的回憶。

▲祁連山草原擁有廣袤的油菜花田。 圖：Shutterstock／來源

新疆-伊犁草原

地處新疆的伊犁河谷內，孕育於天山山脈，伊犁草原共由那拉堤、喀拉峻、庫爾德寧、巴音布魯克、唐布拉、鞏乃斯等眾多草原一起組成，隨著高度而有著垂直植被分佈，從高寒草甸到山地草原、平原荒漠、 河谷草甸，景觀極具多樣性，地景高低綿延，這裡的氣候也相當溫和，並有機會可以品嚐到當地哈薩克族的奶茶、馬奶酒、烤全羊等草原美食，是許多人喜愛的避暑勝地。

▲伊犁草原被評選為中國大陸最美六大草原之一。 圖：海旅會／來源

內蒙古-錫林郭勒草原

座落於內蒙古中部的錫林郭勒盟，錫林郭勒草原座落大量豐美水草，在過往更是蒙古族的發跡地；絕佳的風景視野與20.3萬平方公里的廣大草原，被納入國際生物圈的草原自然保護區，是大陸珍稀的草原旅遊勝地。 錫林郭勒草原絕佳的自然風光，與道地的蒙古族風情，夏季宜人的避暑氣候，可以在此感受騎馬、乘駱駝、射箭、坐勒勒車、祭敖包、觀賞蒙古族歌舞等獨特旅遊體驗。

▲錫林郭勒同時也是距離北京最近的草原牧區。 圖：Shutterstock／來源

壯美的草原旅遊，沒玩過真的不會知道有多難得！

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