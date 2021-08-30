南投縣長林明溱（左四），期許全子宇成為足球國手，為國爭光。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

水里國小足球隊長全子宇，無論學業、體育都出類拔萃，榮獲總統教育獎；縣長林明溱30日贈送禮券及簽名足球；水里國小校長許秀勳、教練顧見福及班導師杜興孟都到場，見證南投之光的榮耀。

今年小學畢業的全子宇，來自信義鄉人和部落，她奮發向上，學習態度積極，上課前主動預習功課，更訂定作息表，自己安排時間唸書、寫功課、練球及核心重訓，學業成績保持在全班前5名。

全子宇在2019年赴丹麥比賽時，因無法跟外國選手溝通，發現自己英語能力不足，於是主動學習英文，老師除了細心教導，也提供平板電腦及英語書籍，幫她調整發音、語調，經過一段時間的學習，她獲得校內英語朗讀比賽第2名佳績；另外，她對繪畫也有興趣，獲得全國原住民繪畫優選。

全子宇帶領水里國小足球隊，在全國協會盃奪得冠軍，也在2021教育部體育署國小世界盃晉級全國16強，實力之強，成為其他學校公認最害怕遇到的球隊，可惜最後比賽因疫情關係停辦。

林明溱指出，全子宇十分孝順，對數學、英文、繪畫等方面也具有才能，獲得總統教育獎實至名歸，也是南投縣的榮耀，希望她繼續努力，未來成為足球國手，參加世界盃獲得更優異的成績，若有需要協助，縣府也會盡力給予幫助。

許秀勳表示，全子宇在特殊的環境中，活出亮麗的人生，非常令人佩服，祝福她在大家的鼓勵下愈來愈好。全媽媽江美花，希望她繼續努力，不要忘記根在哪裡，將來有成就時也要莫忘初衷，造福鄉里、回饋社會，幫助更多需要幫助的人。

全子宇說，獲得總統教育獎的殊榮，除了爸爸、媽媽從小對她的身教，及水里國小6年來對她的栽培，也感謝教練與導師帶領她學習，讓她變得更好、更樂意學習，雖然她將離開南投升學，但她不會忘記南投縣就是她的家，將來長大有能力，一定會回到部落幫助族人。