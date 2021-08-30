瑞銀預期紐西蘭最大城市奧克蘭在10月中以前仍要維持防疫限制措施，但其他地區的防疫限制可望9月底降至最低程度。

瑞銀預期紐國第三季國內生產毛額（GDP）因封城而季跌6％，但在全國解封後，第四季GDP將季增8％。在擺脫新冠疫情的影響後，紐國央行可望在11月升息。