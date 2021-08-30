瑞銀估奧克蘭防疫限制措施持續至10月中 22:132021/08/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞銀預期紐西蘭最大城市奧克蘭在10月中以前仍要維持防疫限制措施，但其他地區的防疫限制可望9月底降至最低程度。 瑞銀預期紐國第三季國內生產毛額（GDP）因封城而季跌6％，但在全國解封後，第四季GDP將季增8％。在擺脫新冠疫情的影響後，紐國央行可望在11月升息。 防疫優先 基隆2021潮藝術延至明年4月 以色列開打第三劑疫苗 台大公衛教授憂心一事疾呼政府 #全國 #瑞銀 #防疫 #奧克蘭 #限制措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 突破疫情限制 苗北藝術節10月登場 04:102021/08/30 焦點新聞 《國際產業》防疫封鎖＋監管成本 澳洲最大賭場全年慘虧2.6億澳元 15:592021/08/30 財經 《半導體》各產品線樂觀 瑞昱H2動力十足 12:352021/08/30 財經 企金領域表現優異 傅瑞媛 9月任華泰銀總座 04:102021/08/30 金融．稅務 離開學剩2天 侯友宜視察學校防疫措施 13:382021/08/30 生活 寫天使隊史紀錄 大谷單季40轟、20盜 04:102021/08/30 運動天地 開學在即 高雄巿五福國中防疫措施準備好了 15:492021/08/30 寶島 《國際經濟》Q2恐放緩、Q3難逃萎縮 澳洲經濟可能已陷衰退 12:522021/08/30 財經 南韓自製新冠疫苗 首次進入三期臨床試驗 21:272021/08/30 國際 永安漁港湧現人潮 業者憂買氣未回溫 04:102021/08/30 地方新聞 新竹縣新瓦屋板凳電影節 9月登場 14:502021/08/30 寶島 財經熱門新聞 越南供應鏈趨近失控 恐不只沒衣服賣 這產業也超慘 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 拜登幫忙 晶片荒壓力扛1年 企業要出招了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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