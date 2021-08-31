周一公布的數據顯示，德國八月的消費者物價指數創下近13年最高的增幅，凸顯出該歐洲最大經濟體從疫情復甦當中，以及企業對抗供應短缺之下，物價壓力越來越大。

德國聯邦統計局的數據顯示，八月消費者物價(CPI)年增3.4%，高於七月的3.1%，然符合路透的3.4%預期。八月的表現並創下2008年7月以來最高水準。

德國商業銀行分析師Ralph Solveen認為，該增幅主要由能源和食品價格推動，核心通膨可能會從2.9%降至2.8%。該消費者物價的初值數據公布並不包含核心通膨數據。

德國LBBW銀行經濟學家Elmar Voelker表示，通膨可能在未來幾個月繼續上升；另外由於2020年下半年增值稅的臨時性調降，也會出現比較效應的影響。2022年初可能會出現物價壓力的減緩，但是不確定減弱的速度有多快。

最近生產者和進口價格的上漲可能是一個早期訊號，表明在消費水準上，通膨的上升最終將比之前所認為的更加持久。

德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)曾表示，擔心歐洲央行的低利環境會延長太久。魏德曼預計德國的通膨率到今年底將飆升到5%。