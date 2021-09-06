德國七月的工業部門訂單意外地飆升，達到自1991年該項數據起始以來最高水準，突顯了該歐洲最大經濟體今年下半的堅實起步。

德國聯邦統計局周一公布數據顯示，經季節調整德國製造(made in Germany)的產品訂單，在七月為月增3.4%；而路透對分析師調查顯示該月應該下跌1%。

在與去年同期相比教的基礎上，德國七月工廠訂單上升24.4%，優於13.9%的年增成長預期。