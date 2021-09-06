《國際經濟》外需強勁 德國7月工廠訂單激增 15:252021/09/06 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國七月的工業部門訂單意外地飆升，達到自1991年該項數據起始以來最高水準，突顯了該歐洲最大經濟體今年下半的堅實起步。 德國聯邦統計局周一公布數據顯示，經季節調整德國製造(made in Germany)的產品訂單，在七月為月增3.4%；而路透對分析師調查顯示該月應該下跌1%。 在與去年同期相比教的基礎上，德國七月工廠訂單上升24.4%，優於13.9%的年增成長預期。 《國際產業》德國政府補貼特斯拉工廠 年底前拍板 《國際經濟》勞力吃緊 英企敦促放寬入境規定 #德國 #工廠訂單 #訂單 #七月 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 11:242021/09/06 財經 《國際產業》疫情危機變轉機 東南亞產業價值鏈升級 08:372021/09/06 財經 《國際經濟》IPO市場超熱 今年籌資規模估創新高 15:422021/09/06 財經 未登記工廠訪視輔導 3步驟確認專員 04:102021/09/06 地方新聞 PC出貨延宕 美企變採購戰略 04:102021/09/06 財經要聞 上銀8月合併營收 創34個月新高 15:582021/09/06 財經 雲林國際農機展 今年停辦 04:102021/09/06 地方新聞 《電子零件》聯茂8月營收登高 外資續挺、目標價170元 13:262021/09/06 財經 兩岸植林逾3萬公頃 華紙躍居碳匯富豪 身價看漲 04:102021/09/06 財經要聞 劉鶴：支持民營經濟發展的方針政策沒有變 12:012021/09/06 兩岸 《紡纖股》宏遠8月營收再創高 現增公開申購 13:092021/09/06 財經 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 0056被長榮、友達搞爛 全砍光換0050？正反兩派戰翻 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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