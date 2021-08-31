蘋果新機發表會預計在9月中登場，隨著時間越來越靠近，關於iPhone 13的相關傳聞不斷，昨（30日）知名分析師郭明錤透露，新款iPhone手機將搭載衛星通訊技術，即使在沒有4G、5G訊號的狀況下仍然可以傳訊息或打電話，不過今（31日）美媒引述消息來源表示，蘋果雖然積極研發相關技術，但要在今年推出此功能的可能性相當低。

MacRumors報導指出，天風國際證券分析師郭明錤透露，蘋果相當看好衛星通訊技術的發展，因此iPhone 13新機就有機會搭載衛星通訊技術，且最有機會的合作對象並非馬斯克（Elon Musk）旗下的Starlink，而是Globalstar。

不過今（31日）美媒引述消息來源指出，蘋果雖積極為iPhone新機開發衛星通訊功能，但在明年之前推出的可能性相當低，主要功能將應用在緊急用途上，允許用戶用訊息或電話通報重大事故或緊急需求。

此外，報導指出，蘋果若導入衛星通訊功能，主要應用在傳送緊急衛星訊息與緊急通報工具兩種功能上，並不會完全取代網路及電話訊號，主要是讓用戶在沒有訊號的狀況下，可以透過衛星通訊通報緊急事件或對聯絡人發送簡訊等。

至於iPhone內建的衛星通訊功能，並不是每個國家或地區都能使用，將取決於當地法規和衛星位置，且該功能可能會要求用戶到戶外才能使用，並花費1分鐘的時間讓iPhone順利與衛星連接。

報導也透露，目前尚不清楚蘋果是否會如郭明錤所說跟Globalstar合作，但Globalstar的競爭對手Iridium Communications與Omnispace目前都沒有跟蘋果建立合作關係。