中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業、餐飲停止內用，重創勞動市場，據勞動部今天公布統計指出，全台有4822家、5萬8731人放無薪假（減班休息）、家數及人數皆再創下三級警戒以來新高，重災區仍是「住宿及餐飲業」受創最嚴重仍有1120家、2萬4795人放無薪假。

統計發現，支援服務業則有1106家、8376人放無薪假，批發及零售業則有1114家、7825人放無薪假中，而運輸及倉儲業也有192家、7259人實施；若以縣市觀察，台北市有1261家、1萬8763人實施無薪假，新北市也有692家、9908人實施，台中市有583家、6744人實施，高雄市則有677家、6635人實施。

勞動部條件司司長黃維琛表示，此次減班休息的人數對照上個月發現，「住宿及餐飲業」與「批發及零售業」已有好轉跡象，實施人數約略減少1成左右；主要增加在包括旅行業、租車業的「支援服務業」，一個月以來增加635家、4733人，推估是交通部的紓困為5月、6月及7月到期後，旅行業者為了度過難關因而選擇實施減班休息。