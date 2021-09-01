買盤積極回補，周三大阪期膠延續反彈勢頭，在跌至10月低點後，吸引逢低買盤，支撐膠價延續前一日漲勢；不過上海期膠則因中國的服務業陷入萎縮，引發賣壓出籠，致上海期膠市場進一步走低。

周三(9/1)截至台北時間11:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標2月期貨漲1.9日圓，報每公斤206.8日圓，較昨(8/31)日收盤漲近1%；上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌15元人民幣，報每噸12895元人民幣。(商品行情網)