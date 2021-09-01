《商情》逢低買入 大阪期膠續彈 12:182021/09/01 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤積極回補，周三大阪期膠延續反彈勢頭，在跌至10月低點後，吸引逢低買盤，支撐膠價延續前一日漲勢；不過上海期膠則因中國的服務業陷入萎縮，引發賣壓出籠，致上海期膠市場進一步走低。 周三(9/1)截至台北時間11:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標2月期貨漲1.9日圓，報每公斤206.8日圓，較昨(8/31)日收盤漲近1%；上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌15元人民幣，報每噸12895元人民幣。(商品行情網) 《傳產》遞延買盤歸隊 五大房仲8月交易量回彈 《商情》逢低買進 日本橡膠反彈 #期膠 #大阪 #買盤 #延續 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應擔憂 期鋁漲逾10年高點 09:452021/09/01 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 10:362021/09/01 財經 1分鐘讀財經》投信「大撒幣」作帳 這檔狂買19天砸錢不手軟 08:292021/09/01 財經 《半導體》晶圓代工漲價延燒 聯電攀高價 10:192021/09/01 財經 《集中市場》外資加碼242億元 8月脫魯轉買超 15:252021/08/31 財經 《盤中解析》聯電率軍撐盤 台股力守17400點 11:442021/09/01 財經 台股反彈七連紅 元大「五小福」台股系列基金反彈更勝大盤 09:002021/09/01 財經 網易獲利掉兩成 加碼買庫藏股 04:102021/09/01 產業特刊 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 04:102021/09/01 財經要聞 《商情》需求趨緩 亞洲天然橡膠續跌 10:192021/08/31 財經 《期貨》三大期指全黑 9月台指期開低59點 09:112021/08/31 財經 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 疫苗覆蓋率不到3％ Nike球鞋、咖啡豆全都拉警報 - 財經 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 - 財經要聞 - 工商時報 三峽27億威力彩頭獎得主還沒現身 台彩曝光幸運兒這樣買 - 財經 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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