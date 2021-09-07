台新金(2887)旗下台新人壽併入集團後推出的第一張保單「台新人壽金美滿益利率變動型美元終身壽險」，訴求高保障身故給付及全面性保障機制特色。台新人壽董事長蔡康指出，國人依舊喜愛買保險，但對壽險意識的強度有逐步減弱的跡象，且保險保障的缺口仍高。處於時代改變的衝擊中，應該要正視自己與家人的人生風險，及早完備家庭保障及適切的財務規畫。

根據瑞士再保最新Sigma報告，2020年台灣的壽險滲透度 (保費收入佔全國GDP的比率)為14%，與2019年同樣居於全球第二；但2020年平均每人每年的壽險密度(壽險保費支出)為3,861美元，由2017年4,195美元、全球排名第3位，逐年緩步下滑至2020年的第7位。

此商品從0至74歲皆可投保，投保年齡廣；投保額度最低3,000美元，最高750萬美元(16歲以下另有投保限額規定)。而以美元收付，可滿足全球金融多元幣別資產配置。另有機會享增值回饋分享金，於投保時可選擇增額繳清或抵繳保費的給付方式，自保單第七年度起增加現金給付和儲存生息的方式(16歲以下另有規定)，為客戶提供多樣增值選擇，協助其掌握市場成長機會，靈活因應趨勢，穩健累積財富，傳承資產。

台新人壽金美滿益利率變動型美元終身壽險繳費期別為6年，繳費期滿即可保障終身。除享有身故或完全失能保險金、喪葬費用保險金及保險年齡達110歲之祝壽保險金外，並提供第二至六級失能豁免。被保險人於保單有效且繳費期間內，因疾病或意外傷害事故致成第二級至第六級失能程度之一者，自被保險人診斷確定失能之日起，豁免契約續期應繳付之各期保險費。讓被保險人在經歷突如其來的意外或變故時，能無後顧之憂地處理創傷與打擊。