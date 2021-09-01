《櫃買市場》凱基美債1-3 ETF 10月6日終止櫃檯買賣 16:332021/09/01 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱基投信經理之「凱基1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金」受益憑證(00872B)將自110年10月6日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，由於該基金最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣壹億元，已達終止證券投資信託契約標準，經凱基投信向主管機關申請終止該基金信託契約並獲核准，已符合櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。 1分鐘讀財經》投信「大撒幣」作帳 這檔狂買19天砸錢不手軟 《傳產》鬼月＋豪雨 南二都8月買賣移轉量縮 #終止櫃檯買賣 #凱基 #ETF #凱基投信 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股3大指數 日黑、月紅 08:542021/09/01 財經 《食品股》統一搶攻美麗商機 新品牌UNIKCY首家店明開幕 16:502021/09/01 財經 《電纜股》志光能源簽57億聯貸 未來20年創造30億度發電量 08:372021/09/01 財經 《集中市場》止7連紅仍守17400 外資連4買近800億元 15:252021/09/01 財經 《金融股》凱基證APP當機 備援系統上陣 10:532021/09/01 財經 台灣人在大陸》漳州台胞：我們這樣服務台胞 09:242021/09/01 兩岸徵文 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 04:102021/09/01 財經要聞 聯電創逾20年新高！「聯家軍」股價紅不讓 12:382021/09/01 財經 麥當勞APP大改版 新增行動點點卡、隨買店取功能 11:262021/09/01 生活 《國際經濟》房價飆升＋通膨預期 聯準會頭更痛了 15:082021/09/01 財經 凱瑞將會晤解振華 緩解中美關係 04:102021/09/01 產業財經 財經熱門新聞 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍 - 財經要聞 - 工商時報 聯電領先創高 誰將接棒？股市操盤手點名這幾檔 - 財經 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 後天這大事 直攻萬八爆點？他偷洩口風 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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