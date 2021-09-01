凱基投信經理之「凱基1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金」受益憑證(00872B)將自110年10月6日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣壹億元，已達終止證券投資信託契約標準，經凱基投信向主管機關申請終止該基金信託契約並獲核准，已符合櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。