櫃買中心7日表示，路易莎職人咖啡公司（2758）在7日送件申請登錄興櫃股票，產業別是觀光事業。

根據櫃買中心資料顯示，路易莎咖啡成立於2015年7月間，董事長兼總經理為黃銘賢，主要經營業務是連鎖餐飲之經營及相關產品製造販售，送件時資本額為2億486萬元。

路易莎咖啡2020年業績，營收19億7710萬元，稅前盈餘1億8718萬元，稅後盈餘1億5763萬元，每股盈餘9.29元。