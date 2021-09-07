路易莎咖啡 7日申請登錄興櫃股票 15:532021/09/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，路易莎職人咖啡公司（2758）在7日送件申請登錄興櫃股票，產業別是觀光事業。 根據櫃買中心資料顯示，路易莎咖啡成立於2015年7月間，董事長兼總經理為黃銘賢，主要經營業務是連鎖餐飲之經營及相關產品製造販售，送件時資本額為2億486萬元。 路易莎咖啡2020年業績，營收19億7710萬元，稅前盈餘1億8718萬元，稅後盈餘1億5763萬元，每股盈餘9.29元。 證交所8日審議詠業申請股票上市案 梧棲三民好宅 10／6起受理申請 #路易莎咖啡 #櫃買中心 #經營 #路易莎 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》華景電7日啟動競拍 10:022021/09/06 財經 《興櫃股》南俊國際H2獲利向上 擬辦現增揪盟友 10:192021/09/07 財經 《除權息》航海王回來了 萬海逼近填權息 11:272021/09/07 財經 《證交所》詠業明日上市審議 08:542021/09/07 財經 最熟悉的美景 阿里山林鐵全新LOGO傳遞旅運新視野 11:432021/09/07 生活 永豐實上市前競拍 底價44.07元 18:322021/09/06 財經 疫情延燒、電子權值股熄火 台股跌66點17500點得而復失 13:412021/09/07 財經 智利批准6歲以上兒童打科興 7成人口完整接種疫苗 09:542021/09/07 國際 本土疫情再拉警報！防疫概念股又熱了 11:452021/09/07 財經 疫情升溫 防疫概念股大漲 三檔拉漲停 11:402021/09/07 財經 莎莎自創轉念對抗恐懼 催眠自己把蟑螂當蝴蝶 17:282021/09/06 娛樂 財經熱門新聞 高端喊話明年要賣1億劑 美媒點破2大障礙待解決 - 財經 8月營收4000萬 航運要沉了？網一看真相笑翻：水手差點漏尿 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 花旗出新招 消金執照打包賣 - 財經要聞 - 工商時報 當沖大戶棄船 改抱晶圓雙雄 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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