永豐實（6790）初次上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（13）日競拍結果加權得標均價只有55.38元，最低價僅53.12元，最高價並一舉衝上180元，最高最低相差126.88元。永豐實今日在興櫃收盤成交價為61.7元大跌3.56％，收盤成交均價61.7元。

永豐實此次辦理競價拍賣股數16000仟股，公開申購股數為4600仟股，此次競拍次參與投標之投標單筆數計1989筆，合格標單共1915筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，已於今天經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。

開標結果最低得標價格53.12元，最高得標價格180元，得標加權平均價格55.38元；另依相關處理辦法規定，永豐實競拍最低承銷價格為44.07元，此次辦理公開申購價格為52元，9月15～17日為公開申購期間；9月23日為公開抽籤日。