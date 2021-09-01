在新冠疫情升溫擾亂供應鏈的影響下，亞洲製造業活動8月頓失動能，東北亞日本與韓國製造業擴張速度放緩，東南亞七個會員國全數陷入萎縮，此為2020年5月以來首見。

日本Jibun銀行周三公布8月製造業採購經理人（PMI），從7月的53降至52.7。市調機構IHS Markit亦公布，韓國8月製造業PMI從53降至51.2。日韓數據皆維持於產業榮枯分水嶺50之上。

東南亞情況更糟。IHS Markit調查顯示，東南亞國協（ASEAN）8月製造業PMI從7月的44.6略降至44.5，連三個月惡化。

參與統計的七國全數陷入萎縮，最慘的是緬甸PMI跌至36.5，越南從45.1跌至40.2，此為2020年4月以來最低。馬來西亞與印尼升至43.4與43.7，但仍遠低於榮枯線50，泰國跌至48.3。新加坡8月PMI跌至44.3，創下去年9月以來最低。菲律賓跌至46.4，改寫15個月新低。